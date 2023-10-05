تامر حسني:" اللي ملوش مثل أعلى يشتريله وتبقوا انتوا كمان مثل أعلى لناس بعدكم"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان تامر حسني على توجيه نصيحة لجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " فيسبوك " وقال أن وجود مثل أعلى في حياة الأشخاص يحفزهم بشكل كبير في تحقيق أهدافهم، مؤكدًا على ضرورة وجود مثل أعلى نسير على دربه، خلال مراحل حياتنا العملية المختلفة.

نصيحة تامر حسني لجمهوره

وتابع:" اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، مقولة جميلة بس أنا من خلال رحلتي وقد إيه في قوة جبارة الإنسان بيستمدها من اللي بيحبهم بكل جوارحه.. طبعًا كلامي عن النجاح العملي في العمل اللي تحبه".

أهمية المثل الأعلى والقدوة في حياة الأشخاص

وواصل رسالته:" حبيت أقول المقولة بطريقه تانية، وهي اللي ملوش مثل أعلى، يشتري له مثل أعلى، والله والله والله لما بتحب حد ناجح، وتتأثر برحلته أو طريقته ونجاحه، فعلًا بتقدر تبقى زيه وممكن أحسن كمان".

وأضاف:" ممكن طبعًا تنجح من غير ما يكون عندك مثل أعلى، بس تركيزك بيبقى أقوى بكتير، مع مثال قدامك حي بيخليك تشوف رحلته قدامك، زي دليل ينورك على خطوات أنت متعرفش نتايجها، بس بتعرفها من خلاله بتشوف تفكيره في التطوير وتفكيره ازاي يتخطى الأزمات وتفكيره في المواكبة لكل مرحلة في حياته إزاي كسر سقف نجاحه، معلش بحب اوصلكم اي حاجه كويسه بتعلمها في حياتي".

وأشار:" اللي ملوش مثل أعلى يشتريله مثل أعلى، يعني يدور ويركز مع حد يحبه ويتعلم منه، ومش شرط في مجاله ممكن تحب حد في مجال تاني، وتحاول تطبق مراحله في مجالك ده، كان كلام من واقع تجربتي، ورأيي الشخصي.. ربنا يوفقكم كلكم وتوصلوا لأبعد من أحلامكم، وتبقوا انتوا كمان مثل أعلى لناس بعدكم".

ما هي آخر أعمال تامر حسني الفنية؟

يذكر أن الفنان تامر حسني حقق نجاحًا كبيرًا في فيلم "تاج" التي تدور أحداثه حول تامر حسنى الذى يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته فى مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه فى عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة.