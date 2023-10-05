بمركز الابداع الفنى.. تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - استضاف مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية مساء أمس الاربعاء 4 اكتوبر الندوة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر العظيم.

احتفال مركز الإبداع الفني بذكرى نصر أكتوبر



شارك في الندوة الكاتب الكبير عادل حمودة،الإعلامية القديرة سناء منصور، اللواء محمد الغابري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدكتور أحمد فؤاد الاستاذ بجامعة الإسكندرية.



ناقشت الندوة التي أدارها الإعلامي أحمد عبد الصمد عناصر النصر والعبور العظيم، وحالة الجبهتين الداخلية والخارجية خلال فترة الحرب.

أبرز المشاركين



حضر اللقاء النواب: نادر مصطفى ومارسيل سمير عضوي مجلس النواب بالإضافة إلى شباب التنسيقية والإعلاميين.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.