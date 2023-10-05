أكتوبر بين النص والشاشة في مركز جمال عبد الناصر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الخميس 5 أكتوبر أمسية بعنوان "أكتوبر بين النص والشاشة" ضمن لقاءات "البيت" الشهري، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

تحليل رواية الحرب في بر مصر



يتضمن اللقاء قراءة وتحليل لرواية "الحرب في بر مصر" للكاتب الكبير يوسف القعيد، ومقاطع من فيلم "المواطن مصري"، اعداد وإدارة الكاتب ة والناقدة السكندريه ريم أبو الفضل.

لقاء “ البيت ” الشهري

يذكر أن "البيت" لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.