اليوم..قناة cbc تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل قناة cbc، على مدار يومي الخميس والجمعة، باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد، حيث تعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية التي أنتجتها خصيصًا لهذه المناسبة.

أبطال أكتوبر على شاشة cbc

وتستضيف قناة cbc مجموعة من أبطال أكتوبر، الذين يتحدثون لأول مرة، عن إنجازات حققوها على الجبهة.

فرقتي هارموني والسمسية على شاشة cbc

كما تقدم قناة cbc فرقتي هارمونى، وفرقة السمسمية، لتقديم عدد من الأغاني.

احتفال المحافظات بذكرى انتصارات أكتوبر

وتنقل قناة cbc من خلال شبكة مراسليها، الاحتفالات التي تنظمها محافظات مصر للاحتفال بأكتوبر، وتستمر تغطيات القناة الخاصة بإحتفالات ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة على مدار يومين، الخميس والجمعة.



الجريمة الإسرائيلية من داخل مدرسة بحر البقر

وكانت قناة CBC قد أذاعت بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر المجيد حلقة، خاصة بعنوان "الجريمة" من داخل مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار التغطية الخاصة لقناة CBC للاحتفال بنصر أكتوبر والتى انطلقت في 1 أكتوبر.

وقدمت الإعلامية إيمان عزالدين، الحلقة من داخل مدرسة بحر البقر، التي شهدت الجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها طائرات الفانتوم الإسرائيلية بقصف المدرسة الابتدائية بقرية بحر البقر في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970.

واستعرضت حلقة "الجريمة" شهادات خاصة من المواطنين الذين أصيبوا في مذبحة بحر البقر، ويروون خلال اللقاء، تفاصيل مرور 53 عامًا على القصف الإسرائيلي للمدرسة الابتدائية، وكيف تحولت المدرسة بعد الجريمة الإسرائيلية إلى كوم من الأطلال، كما استعرضت عددًا من بقايا القصف الإسرائيلي وملابس وكراسات الأطفال من داخل متحف بحر البقر.

احتفال مصر بذكرى حرب أكتوبر

يذكر أن مصر تحتفل خلال الأسبوع الجاري بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة الذي استردت فيها مصر بفضل أبطالها من رجال القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم، سيناء الحبيبة.

واستطاع رجال القوات المسلحة من خلال الخطط المُحكمة في خداع العدو في حرب أكتوبر لتُلقب تلك الحرب بـ "المعجزة" لما قدمه الجيش المصري من خطط وقرارات حاسمة آنذاك.