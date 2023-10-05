"إنه محمد" برنامج يكشف مواقف من حياة النبي مع آل بيته وأصحابه يوميا على اقرأ

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض قناة اقرأ يوميا من الخميس إلى السبت، في الساعة الحادية عشر مساء،حلقات الجزء الأول من برنامج "إنه محمد" تقديم الدكتورة اعتدال إدريس، أستاذ الثقافة الإسلامية، حيث تستعرض في كل حلقة مواقف من السيرة النبوية العطرة وقصص غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية نشره للدعوة الإسلامية.

نبذة عن برنامج “ إنه محمد ”

كما يتناول البرنامج في حلقاته علاقاته صلى الله عليه وسلم بعدد من الصحابة منهم أم سلمة وصهيب الرومي، وأسماء بنت أبي بكر ودورها في إيصال الطعام لغار ثور.

أيضا يسلط البرنامج الضوء على بعض التواريخ المفصلية في السيرة النبوية، وسبب ابتداء السنة الهجرية بشهر محرم، والبستان المستظل، والفرق بين العهد المكي والعهد المديني، ومن هم المجموعات الثلاث وكيف تعامل معهم.

احتفال قناة اقرأ باليوم الوطني السعودي 93

يذكر أن احتفلت قناة اقرأ باليوم الوطني السعودي 93 الذي أنطلق تحت شعار "نحلم ونحقق".

وجاء ذلك احتفالًا بتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود يوم ٢٣ سبتمبر عام ١٩٣٢، مرورًا بأبنائه وحتى اليوم في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، صاحب وعراب رؤية ٢٠٣٠.