قريبًا.. عمرو دياب يطلق أغنية "المعنويات مرتفعة " بالتعاون مع أيمن بهجت قمر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب عمرو دياب لطرح أغنية جديدة بعنوان“المعنويات مرتفعة”، يتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر، حيث شوق الهضبة متابعيه، لتلك الأغنية قبل أيام من طرحها.

عمرو دياب يشوق الجمهور بأغنيته الجديدة

نشر عمرو دياب مقطع من الأغنية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “المعنويات مرتفعة.. قريبًا”، ولم يكشف الهضبة حتى الآن عن موعد طرحها.

حفل عمرو دياب في قطر

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل كبير غدًا الجمعة، في قطر ضمن فاعليات سباق فورمولا 1، ويقدم فيه باقة من أبرز أعماله الغنائية.

ما هي آخر حفلات عمرو دياب؟

وكان الفنان عمرو دياب، قد أحيا حفلًا غنائيًا، بالأردن، يوم الجمعة الماضية، وذلك ضمن فعاليات حفلات الصيف 2023، وقدم باقة متنوعة من أشهر أغنياته مثل ده لو اتساب، أنت الحظ، برج الحوت، وياه، شكرا من هنا لبكرة، أيام وبنعيشها، وهي عاملة إيه، قمرين، العالم الله، نور العين، ويدق الباب.

أحدث أغاني عمرو دياب

طرح المطرب عمرو دياب أحدث أغنياته بعنوان “والله أبدًا”، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عادل حقي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، خاصة أنه غنى فيها مقطعًا من الشعر العربي للشاعر الأندلسي الشهير ابن زيدون.

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها من أشعار ابن زيدون: "والله ما طلبت أهوائنا بدلا.. منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا أَضحى التَنائي بَديلًا مِن تَدانينا وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا".