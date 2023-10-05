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”إنه محمد” برنامج يكشف مواقف من حياة النبي مع آل بيته وأصحابه...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 05:26 مساءً - تعرض قناة اقرأ يوميا من الخميس إلى السبت الساعة ١١:٣٠ مساء حلقات الجزء الأول من برنامج "إنه محمد" تقديم الدكتورة اعتدال إدريس، أستاذ الثقافة الإسلامية، حيث تستعرض في كل حلقة مواقف من السيرة النبوية العطرة وقصص غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية نشره للدعوة الإسلامية.

كما يتناول البرنامج في حلقاته علاقاته صلى الله عليه وسلم بعدد من الصحابة منهم أم سلمة وصهيب الرومي، وأسماء بنت أبي بكر ودورها في إيصال الطعام لغار ثور.

أيضا يسلط البرنامج الضوء على بعض التواريخ المفصلية في السيرة النبوية، وسبب ابتداء السنة الهجرية بشهر محرم، والبستان المستظل، والفرق بين العهد المكي والعهد المديني، ومن هم المجموعات الثلاث وكيف تعامل معهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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