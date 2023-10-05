انت الان تتابع خبر شذى حسون تتعرض لموقف محرج أمام الجمهور في مهرجان..ما فعلته جعل الجميع يغمضون اعينهم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة العراقية شذى حسون، لموقف محرج بعد ارتكابها عدة أخطاء أثناء إلقاء النشيد الوطني لبلادها في مهرجان العراق الدولي الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء.

وأظهر الفيديو شذي وهو تقول النشيد الوطني العراقي لكنها نسيت معظم كلماته، وبدلا من تقول: "الجلال والجمال والسناء والباء" قالت: "الجلال والسناء والبهاء والدلال".

وبدلا من جملة "سالمًا منعَّمًا" بـ"ناعمًا منعمًا" وتسبب الموقف في إحراجها فقررت مشاركة الجمهور من أجل إكمال الغناء بدلا منها فتعرضت للسخرية والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي.