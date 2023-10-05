انت الان تتابع خبر الكارثة ستحدث لـ زعيم عادل إمام.. ميشال حايك يثير فزع وخوف المصريين بهذه النبوءة !! لن تصدقوا ماذا قال.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنان عادل إمام مؤخراً قائمة البحث على موقع جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار شائعة اعتزاله الفن للأبد.

ونفى المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، في تصريحات صحفية، عن ما تردد من شائعات حول اعتزال الزعيم، معربا عن غضبه بسبب انتشار تلك الشائعات بشكل متكرر. وكان الفلكي الشهير ميشال حايك فجر مفاجأة صادمة بعد أن أطلق توقعات جديدة ذكر فيها الزعيم عادل إمام. وصدم ميشال حايك الجمهور المصري والعربي بنبوءة مخيفة قال فيها حزن كبير على زعيم الفن المصري، ما أثار مخاوف الجمهور في ظل الشائعات التي تكررت مؤخراً عن تدهور صحته تارة ووفاته تارة أخرى.

وحقق الزعيم عادل إمام، المعادلة الصعبة إذ تربع على عرش النجومية لأكثر من 50 عامًا، وتنوعت أعماله بين المسرح والسينما والتليفزيون، ويعد أحد عمالقة السينما المصرية، هوى التمثيل منذ مرحلة الدراسة وأفنى عمره في حب 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة.

في عام 1962، بدأت رحلة الاحتراف التمثيلية لعمر الشريف. بدأت هذه الرحلة عندما شارك في عروض الفرق الجامعية وانضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية في نفس العام. وعلى الرغم من أنه كان طالبًا في الجامعة في ذلك الوقت، إلا أن أدواره الصغيرة لفتت الأنظار إلى موهبته الكوميدية كممثل.

عاش عمر الشريف بداياته في عالم التمثيل من خلال المسرح، حيث شارك في عدة مسرحيات ناجحة. في عام 1962، قدم مسرحية "أنا وهو وهي"، ولكنه لم يحقق الشهرة الكبيرة في تلك الفترة. في عام 1966، قدم مسرحية "النصابين" على مسرح الحكيم وحقق نجاحًا ملحوظًا. وفي عام 1967، قدم مسرحية "البيجامة الحمراء" وتألق فيها بشكل لافت للنظر.

ومنذ ذلك الحين، بدأت مرحلة جديدة في حياة عمر الشريف كنجم مسرحي حقيقي. شارك في مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي استمرت لمدة أربع سنوات، من عام 1971 إلى عام 1975. وكانت هذه المسرحية هي السبب وراء اشتهاره وحققت له شهرة واسعة.

وبعد ذلك، ازدادت شهرة عمر الشريف بشكل كبير من خلال مسرحية "شاهد مشافش حاجة" التي استمرت لمدة سبع سنوات. واستمرت شهرته في الارتفاع بعد مشاركته في مسرحية "الواد سيد الشغال" في عام 1985 والتي استمرت حتى عام 1993. وأيضًا مسرحية "بودي جارد" التي بدأ عرضها منذ عام 1999.

ومنذ عام 1972، بدأت تسند لعمر الشريف الأدوار البطولية في الأفلام والمسلسلات. وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات ناجحة مثل "دموع في عيون وقحة" و "أحلام الفتى الطائر".