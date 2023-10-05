البلوجر "مونيكا": أتمنى دخول التمثيل والمُشاركة مع غادة عبد الرازق

القاهرة - محمد ابراهيم -

السؤشيال ميديا والفن أصبحوا أيدي واحدة فشارك عدد من اليوتيوبر والبلوجرز في الأعمال الدرامية والسينمائية دون التحق بمعاهد السينما أو المسرح، وهذا ما حدث في مهرجان القاهرة للدراما للدورته الثانية، والذي حرص نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والدكتور يحيى الفخراني على حضور البلوجرز واليوتيوبر المهرجان ومن خلال المهرجان استضيف دوت الخليج الفني البلوجر مونيكا.

البلوجر مونيكا



كلمينا عن حضورك مهرجان القاهرة للدراما ؟

هذه أول مرة أشُارك بمهرجان القاهرة للدراما، ومتحمسة للغاية أن أري هذه الأجواء وأري فنانين أحبهم ومتحمسة للتصوير ولكل شئ سيحدث، والمكان إختياره موفق.

ما المسلسل الذي جذبك في السباق الرمضاني أو غيره ؟

مسلسل " البالطو" للفنان عصام عمر، فهذا العمل جذبني للغاية، وأحبته وأتوقع فوزه، كل شئ كان في هذا المسلسل من تصوير و أحداث وفريق عمل كانت جميلة للغاية.

و المسلسل الآخر هو مسلسل " لعبة" في كل جزء كان مختلف عن الآخر وممتع للغاية.

إذا جاءت لمونيكا فرصة للدخول في مجال التمثيل، تتمني أن تشاركِ مع من الفنانين أو الفنانات ؟

الفنانة غادة عبد الرازق، فهي أحب الفنانات لقلبي.

ما رأيك في مسلسلها " تلت الثلاثة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي ؟

كان من الأفضل في رمضان وقدمت الثلاث شخصيات أجمل وأفضل من بعضهم البعض.

ما المسلسل الذي كان من وجهة نظرك ليس الأفضل في السباق الرمضاني الماضي ؟

مسلسل" جميلة "، من وجهة نظري كانت ليس أفضل عمل بين الأعمال فمن المفترض أن يوجد في أي عمل جزء تشويق وإثارة ولكن في مسلسل " جميلة " كنا نعلم ماذا سيحدث في النهاية.