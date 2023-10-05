محمود الليثي وعصام صاصا يواصلان تصدرهم تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم -



يواصلان المطربان الشعبين محمود الليثي وعصام صاصا تصدرهم تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأغنيتهم الجديدة " سيبك من اللي خلع" والذين يحصدان المركز الثاني عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، على الرغم من طرحها منذ أسبوعين.

أغنية سيبك من اللي خلع عصام صاصا ومحمود الليثي

كلمات اغنية " سيبك من اللي خلع"



سيبك اللي خلع كان



فقري ومش وش دلع



اتشقيت بالارض اتبلع



راح من بعدينا فين



مش هيعرف خيرنا غير لما يلبس في غيرنا



بكره يتمنى يقابلنا سيبوه يعيشلو يومين



ياللي انت فاكر ان انت فرقت



شوف انت فين وانا فين دلوقت



يابني انت كنت مجرد وقت



وعيشت لك كام يوم حلوين



اصل اللي مبدأه للقرشين



ما يتقلعش من الرجلين

يابني انت عايش الدور على مين



نظرة عينكي اكتر حاجه شدتني ليكي



ومن ساعتها انا مش ناسيكي



ولا غيبتي يوم عن بالي



ده انا ياما قبلت ما شوفتش يوم في جمالك بنت



انتي اللي زيك مهما قولت ملكة ومقامك عالي



روح قلبي دي النص اللي يخص



انتي اللي ساكنه القلب وبس



دايما معاكي بالحب بحس



ده انا بعشقك اكتر من نفسي



يا نن عيني من جوه يا روحي



اللمسه منك تشفي جروحي



هروح وراكي مطرح متروحي



بس انتي حني عليا وحسي



مش كل شوية تشغل دماغك عليا



انا مستعد اديك عينيه



بس انت اسلك معايا