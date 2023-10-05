نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيمفونى يعزف أعمال بيتهوفن وفينافسكى وبرامز بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بالتعاون مع السفارة اليابانية ومؤسسة اليابان بالقاهرة حفلًا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة الفيولينة اليابانية هينا ماييدا الحائزة علي الجائزة الأولى فى مسابقة فينافسكي العالمية للموسيقى لعام 2022 وذلك في الثامنة مساء السبت 7 اكتوبر علي المسرح الكبير.

برنامج أوركسترا القاهرة السيمفوني

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم أعمال كبار المؤلفين العالميين منها افتتاحية تكريس المنزل لبيتهوڤن، كونشيرتو الفيولينة الثانى لفينافسكي والسيمفونية الرابعة لبرامز.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

أوركسترا القاهرة السيمفوني

جدير بالذكر أن مسابقة هنريك فينيافسكى للفيولينة تعد احد التظاهرات الفنية العالمية التى تنظمها بولندا ويشارك فيها عدد من الموسيقيين من مختلف الدول، وتؤدي هينا مايدا الفائزة بالمسابقة عروضا مع عدد من فرق الأوركسترا في ألمانيا، هولندا، فرنسا، التشيك وغيرها إلى جانب جولات فنية فى اسيا وافريقيا والامريكتين.

اما المؤلف البولندى العالمي هنريك فينافسكى الذى تحمل المسابقة اسمه ولد عام 1835 وظهرت موهبته فى العزف على الفيولينة مبكرا، اعتبره النقاد العازف الأعظم في عصره، درس في معهد باريس للموسيقي والمعهد الوطني العالي للموسيقي والرقص وتوفي في روسيا عام 1880.