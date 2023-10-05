نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر ثقافة طنطا يحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر والعيد القومي للغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء أمس الأربعاء، احتفالية بقصر ثقافة طنطا، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والعيد القومي لمحافظة الغربية، وبالتعاون مع أمانة المرأة بالاتحاد المحلي لعمال الغربية.

استعراض تاريخ المحافظة عبر العصور

أدارت الندوة التثقيفية سهام القصاص، أمينة المرأة بالاتحاد المحلي لعمال الغربية، والتي استعرضت خلالها تاريخ المحافظة عبر العصور، كما أشارت إلى دور المرأة في حرب أكتوبر، ضاربة المثل بالسيدة "فهيمة" إحدى السيدات السيناويات التي تم تجنيدها لرصد المواقع الإسرائيلية على الضفة وخط بارليف لمعرفة نوع السلاح وعدد القوات، فيما تناول بسيوني الكلاف، مفتش الآثار بكفر الشيخ، تاريخ محافظة الغربية منذ العصر الفرعوني، مرورا بالعصور المتتالية حتى العصر الحديث، مشيرا بأن الغربية كانت عاصمة لمصر لمدة 139سنة، وذلك في عصر الأسرة 26، وأكثر من 50 سنة في عصر الأسرة 30.

من جانبه، قال حمادة سعد، خبير الآثار إن احتفال الغربية بعيدها القومي يأتي بمناسبة انتصار شعب المحافظة على فلول الحملة الفرنسية عام 1798م، وجلاء القوات الفرنسية عن المحافظة، فيما استعاد المفكر والأديب الدكتور مجدي الحفناوي ذكرياته منذ نكسة 67، وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة قائلا: "كانت لحظات عصيبة تلك التي صاحبت الهزيمة"، موضحا بأن علينا تعريف الجيل الجديد بالدور الحيوي الذي قامت به قواتنا المسلحة في مواجهة العدو، وأن نستلهم من هذه الذكرى العظيمة تعزيز الولاء والانتماء.

ضرورة أن يتم إنتاج المزيد من الأعمال الفنية والدرامية

من جهته، طالب الصحفي محمد عوف بضرورة أن يتم إنتاج المزيد من الأعمال الفنية والدرامية التي تجسد تلك الملحمة الوطنية التي قام بها أبطال القوات المسلحة من جنود وضباط، فيما اختتمت الاحتفالية بعدد من القصائد الوطنية والأغاني الحماسية قدمتها عدد من المواهب الصغيرة والشابة من محافظة الغربية.