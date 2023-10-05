نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشكل مفاجئ.. الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد يعلن اعتزاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد إعتزاله بشكل مفاجئ ودون توضيح أسباب ذلك القرار، حيث قام بكتابة منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب معلقًا: بأعلن إعتزالي لأسباب خاصة.

أزمة بهاء الدين محمد وشيرين عبد الوهاب

وسبق وأن فتح الشاعر بهاء الدين محمد النار على شيرين عبد الوهاب بسبب ندمها على أغنية ما تجرحنيش، وذلك عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك قائلًا: مش متعود أرد على أي حد.. ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه، ويعرف إنه مهما اتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله، وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها.. وهتكلم باختصار جدًا.

وتابع بهاء الدين محمد: المشهد الأول، أول يوم دخلت شيرين عبد الوهاب مكتبي كانت مع الأستاذنصر محروس، اللي هو صاحب الفضل في تقديمها، وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكي وسألها نصر بتعيطي ليه ردت علشان أنا قاعدة مع الأستاذ بهاء.

وأضاف: والمشهد الثاني رشحتها تغني كتير بنعشق، ولولا موافقة نصر احتراما للعشرة اللي بنا ماكانتش هتغنيها، لأنها كانت موقوفه من النقابة.

نبذة عن بهاء الدين محمد

هو شاعر مصري من مواليد 2 نوفمبر 1961 بحي مصر القديمة، تخرج في كلية (الفنون الجميلة) قسم (جرافيك)، تعاون الشاعر بهاء الدين محمد مع كبار المطربين والمطربات المصريين والعرب من أبرزهم: (سميرة سعيد، عمرو دياب، أنغام، ايهاب توفيق، محمد فؤاد، محمد منير، شيرين، تامر حسني،

شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج المسابقات الشهير (ستار ميكر) والذي كان يُذاع على شاشة التليفزيون المصري في أوائل الألفية الثالثة



مطربين عمل معهم

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أعمال بهاء الدين محمد التليفزيونة

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