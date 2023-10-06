إسلام جمال يروج لحكاية "ما تيجي نشوف"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان إسلام جمال عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" لمسلسل "ما تيجي نشوف" حيث نشر البوسترات الرسمية لحكاية".

وعلق على البوسترات قائلًا: "ما تيجي نشوف عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفي محمود، للكاتب عمرو محمود ياسين، إنتاج الشركة المتحدة، منتج فني وليد الحسيني، ومن إخراج محمد الخبيري، الأحد القادم على on".

منشور إسلام جمال

ما هي تفاصيل مسلسل "ما تيجي نشوف" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" هي الحكاية الثانية وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنانة هنا شيحه والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

بوستر مسلسل ما تيجي نشوف

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟

مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب".

وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.

ما هي تفاصيل حكاية "الفريدو" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن الحكاية الأولي كانت تحمل اسم "الفريدو" وهذه الحكاية كانت تناقش مرض الزهايمر وكيفية تأثيره على حياة المريض وأسرته في إطار درامي اجتماعي، حكاية الفريدو، بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

حكاية الفريدو

وتدور أحداث المسلسل حول فريد الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، وعلى الجانب الآخر تظهر سوسو التي تمتلئ حياتها بالأسرار وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهم.

ما هي آخر أعمال الفنان إسلام جمال؟

وفي سياق أخر كانت أخر أعمال الفنان إسلام جمال الدرامية مسلسل الاصلي، وشاركه البطولة: ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، إيهاب فهمي، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن