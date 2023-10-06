غادة عبد الرازق تعتذر لابنتها روتانا مع منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية "مني الشاذلي" المُذاع عبر قناة on وتحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن بعض الأشياء من حياتها الشخصية وعن زيجاتها وأيضًا عن أحدث أعمالها الفنية وهو "حدث بالفعل".

وخلال الحلقة قدمت الفنانة غادة عبد الرازق الاعتذار لإبنتها "روتانا" بعد توجيه الإعلامية مني الشاذلي سؤال في احدى فقرات البرنامج وهو "اذكري اسم شخص انتي غلطتي في حقه واعتذري له".

وأجابت الفنانة غادة عبد الرازق على هذا السؤال قائلة: "طب انا عارفه بقي انا هعتذر لمين.. انا هعتذر لـ روتانا بنتي.. هقولها انا اسفه يا روتانا إن انا في الأول ماكنتش

الام المثالية اللي هي كان نفسها تشوفها زي ما إحنا اتربينا عليها زي ما انا اتربيت مع امي وابويا والمدرسة، روتانا معاشتش معايا المرحلة دي للأسف ف أنا بقولها انا اسفه جدًا يا روتانا ده تقصير مني غصب عني".

وتابعت قائلة: "بس دي المفروض ماتبقاش حِجة يعني إن انا اهتميت بالشغل وإن انا اوفرلك حاجات كتير أو ي ومافكرتش خالص إن انتي محتاجة أهم من إن انا أوفرلك اللبس والمكياج والمدرسة والعربية وإن انتي لحد دلوقتي قبل ما تخش تنامي بتقوليلي مامي انا عايزه حضن أو ي.. لأن انا مافكرتش إن انا وروتانا حضنا بعض أو ي مرة وهي صغيرة.. وشئ لطيف منها إن هي بتتفادي ده مع اولادها".

ما هي آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق ؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق هو حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل"، وكانت تتحدث حكاية "تحت الحزام" عن الدكتورة النفسية عليا، ويكون لديها نجل ولكنها مريضة بالحب المرضي حيث أنها تري أن نجلها هو من حقها فقط ولا يصح له أن يتركها ويذهب، فلهذا السبب تقوم بخطف زوجة نجلها التي تقوم بدورها سلمي أبو ضيف ليلة الفرح كي تمنع الزواج، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.

حكاية "تحت الحزام" هي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سلمي أبو ضيف وبسنت حاتم، شيماء الشريف، خالد أنور ومن إخراج المخرج هشام الرشيدي، ومن تأليف فادي النجار، ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.

ما هي تفاصيل مسلسل "حدث بالفعل"؟

مسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قصص واقعية، والمسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالامراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون اول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.