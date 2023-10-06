مي عز الدين تكثف عن تحضير مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة مي عز الدين عن أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "زواج اصطناعي" ومن المقرر أن يتم عرض المسرحية بموسم الرياض بنسخته الرابعة قريبًا فيما بدأت في التحضير مسرحية "زواج اصطناعي".



تعرف على أحداث مسرحية زواج اصطناعي



وتدور أحداث المسرحية حول شخصية شروق وفاروق الذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم تجربة بواسطة الذكاء الاصطناعي.



مسلسل سوق الكانتو



ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، محمد البزاوي، تامر نبيل، ثراء جبيل، مها نصار وغيرهم من نجوم الفن، المسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسن المنباوي.

تعرف على أحداث مسلسل "سوق الكانتو"

وتدور الأحداث في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.