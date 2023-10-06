علي الهواء.. غادة عبد الرازق تنهار من البكاء فماذا حدث!؟

القاهرة - محمد ابراهيم - انهارت الفنانة غادة عبد الرازق، من البكاء، فور دخولها ستوديو برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة ON.

وعن سؤال سبب بكائها خلال البرنامج قالت غادة عبد الرازق: “لما بحس أن الناس بتحبني أوي ده بيأثر فيا”.

غادة عبد الرازق عن "عائلة الحاج متولي": "الدور مكانش صدفة"

وكشفت الفنانة غادة عبد الرازق تفاصيل مشاركتها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" الذي تم عرضه لأول مرة سنة 2001، قائلة: "الدور مكانش صدفة، أستاذ نور الشريف رشحني، وكنت فاكرة إنه دور صغير ولكن طلع كبير جدا، وأختي يسرية لما شافت الدور حذرتني وقالت لو عملتيه مش هتقوم ليكي قومة، ده دور بعيد تماما عن شخصيتك".

وعن سبب فكرة اعتذارها عن المسلسل قائلت "سافرت من إسكندرية أحضر بروفة، وطول الطريق بفكر في طريقة أقول لنور الشريف مش همثل، لكن مقدرتش أقول له لأ

وردا على سؤال عن التفاصيل الشهيرة لشخصية نعمة الله، مثل المصوغات الذهبية والشعر، قالت غادة عبد الرازق: “أنا اللي اشتريت الباروكة، والغوايش بتاعة ماما وذهب حقيقي، وموجودة عندي لغاية دلوقتي”

وأضافت غادة عبد الرازق: "بعد دور نعمة الله في الحاج متولي حياتي إتغيرت 180 درجة، وحتى أهلي أثناء عرض المسلسل لم يتخيلوا إني ممكن أعمل الدور".

مسلسل حدث بالفعل

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق مؤخرا في مسلسل " حدث بالفعل " خلال حكاية " تحت الحزام " التي حققت نجاح كبير خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت غادة عبد الرازق في دور طبيبة نفسية لديها ولد واحد وتحاول أن تسيطر عليه لكنها تفشل بعد دخوله في علاقات عاطفية حيث قامت بخطف خطيبته التي كان يحبها بشدة ويستمع لها وقررت غادة خطف خطيبته في ليلة الزفاف وذلك بسبب قرار ابنها الاستقرار خارج مصر وفي نهاية الاحداث قامت بقتلها وقتلت صديقتها والغريب في الأمر أن الشرطة لم تكشف حقيقة الجاني وعاشت غادة أمورها طبيعي دون علم ابنها بالحقيقة وتزوج من امرأة أخرى على ذوق واختيار والدته.

يذكر أن حكاية "تحت الحزام" شارك في بطولته كلًا من غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.