غادة عبد الرازق تضرب التريند بقوة

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت الفنانة غادة عبد الرازق أن تخطف قلوب الحاضرين من خلال ظهورها بإطلالة ناعمة تبرز جمالها وتصدرها تريندات محركات البحث، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي، وظهرت غادة برفقة عائلتها، وتحدثت عن قصة ذهابها إلى أطباء نفسيين وغيرها من الأمور،وكواليس حكاية تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل

ويبرز دوت الخليج الفني أبرز تصريحات غادة عبد الرازق



قالت غادة عبد الرازق: “قعدت مع المؤلف لقيته بيفتح في حاجات كتير لأن في حاجات كانت لازم تبان، زي خلفية عليا وجوزها راح فين وابنها ايه، وقولتلهم يا جماعة هعملهم 3 حلقات مع أني كنت اتفقت خلاص”.



غادة عبد الرازق تكشف عن هذا السر

وتابعت: "الشئ الذي لافت انتباهي أن علياء هي دكتورة نفسية، ولكن لا أحد يستطيع أن يعرف أنها شخصية مريضة، أنا مريت بالتجربة دي مرتين، ذهبت لاتنين دكاترة أول ما دخلت عليهم وأنا خارجة قولت للدكتور أنت محتاج حد يعالجك".

وقالت: هو دكتور كبير في السن وأول ما دخلت لقيته بيلف بالكرسي الدوار فأنا قولت يمكن حاجة وقعت منه، ووأنا بكلمه كان بيشوف موبايله ويفتح الدرج، وفي الأخر كتبلي على أدوية وأخدتها واتنكست، وهيبرت وبقيت مش متزنة".

غادة عبد الرازق:معايا دكتور بروحله بقالي 30 سنة، وباخد أدوية

وتابعت:" يوجد أشياء مهما حصل لا يمكن أن تكشفيها لأقرب الأشخاص لديكي، الدكتور بيوصل لأشياء ممكن أنتي تخجلي تحكيها لأي حد، ومعايا دكتور بروحله بقالي 30 سنة، وباخد أدوية.



غادة عبد الرازق:الجواز كان وسيلة أني اتحرر، واتجوزت شبه صالونات



وواصلت:" كان عقدتي أني نفسي أخرج، فاتجوزت عشان حبيت وعشان أخرج، الجواز كان وسيلة أني اتحرر، واتجوزت شبه صالونات".

وأوضحت: "أول خبطة لأمي أني قولتلها أنا هطلق من بابا روتانا، وبعدها أغمى عليها، وبعد ما حصل الانفصال بدأت بالتمثيل".

غادة عبد الرازق:كنت أتمنى أن أكون مشهورة، ومكنتش بحلم أكون ممثلة في الأول

واستكملت:"كنت أتمنى أن أكون مشهورة، وتحدثت لأمي عن فكرة الغناء، فسخرت قائلة هتغني في الكباريهات ؟!، ومكنتش بحلم أكون ممثلة في الأول.

واختتم:"أبو روتانا كان راجل محترم، وقالي مش أنا اللي أحرم أم من بنتها".



آخر أعمال غادة عبد الرازق

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق حكاية تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل، وهي من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج حاتم سمان ومحمد حسين، ويشارك بها الفنانة غادة عبد الرازق، سلمى أبو صيف، خالد أنور، وتصدرت غادة تريند فور ظهورها بالمسلسل، وحقق المسلسل على نسب مشاهدات مرتفعة في الوطن العربي.

