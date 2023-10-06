مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة سينما الشباب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط جوائز الفائزين بمسابقة شباب مصر للأفلام القصيرة في ختام فعالياته مساء أمس.

وقام بتسليم الجوائز الفنان والمنتج عاطف عبد اللطيف بحضور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والفنانة إلهام شاهين والناقد الفني أمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي.



وفاز بالجوائز التي أعلنتها لجنة التحكيم بقيادة الفنانة جومانة مراد فيلم مزاهر للمخرجة ملك حسن وفيلم هذه البحيرة ليست ماء للمخرجة روان شوقي وتم التنويه عن أربعة أفلام مشاركة بالمسابقة متميزة جدا

وكان قد اختتم مهرجان الاسكندرية السينمائي فعالياته اليوم بالإسكندرية على مسرح ليسيه الحرية بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ونائبا عن محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف ونجوم الفن والسينما ووسائل الاعلام المختلفة.