انت الان تتابع خبر صلاح عبد الله يكشف للجمهور صادم عن عادل امام ويناشدهم للتدخل السريع من اجل نجمهم المحبوب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أوضح صلاح عبد الله، أن سبب غضب عادل إمام منه كان مسلسل الدالي، الذي شارك فيه مع الفنان الراحل نور الشريف. قال عبد الله: "مسلسل "الدالي" كان عامل مشكلة، ومصر كلها كانت عايزة تعرف مين قتل ابن سعد الدالي".

وأضاف قائلًا: "عادل إمام كلّمني وسألني، قلت معرفش، وطبعًا بهدلني في التليفون وقال أنا عادل إمام الوزراء بيسألوني أقول لهم مش عارف؟! لكن كان لازم نحافظ على السر لآخر المسلسل".

خلال لقائه أكد صلاح عبد الله على إن عمله في مسلسل "الدالي" كان من المحطات الهامة في مسيرته الفنية. تحدث صلاح عبد الله خلال اللقاء أيضًا عن بداية علاقته بنور الشريف فقال: "بداية علاقتي بنور الشريف وتواصلنا كانت أدوار صغيرة في "31 أشغال"، و"كتيبة الإعدام"، و"قلب الليل"، وشوفت احتضانه القوي للمواهب الجديدة".

وتابع قائلًا: "بعدها دخلنا مسلسل "الدالي"، وأعتبره مشاركة لنور الشريف في البطولة".

يُذكر أن شقيق الفنان عادل إمام، المنتج عصام إمام، كان قد نفى، مؤخرًا، ما يتردد بشأن تدهور الحالة الصحية للزعيم، موضحًا أن شقيقه يقضي معظم وقته مع أولاده وأحفاده، وأن كل ما يتردد من أنباء خاصة بمرضه أو تدهور حالته الصحية هي فقط مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

خلال تصريحات سابقة قال عصام إمام: "الزعيم بيلعب مع أحفاده وبيحل الكلمات المتقاطعة وعايش حياته.. تلقيت اتصالات كثيرة للغاية من كل دول العالم آخر هذه الاتصالات من أستراليا بيطمنوا على صحته". كما نفى رامي إمام، ابن الزعيم، أيضًا ما يتردد عن الحالة الصحية لوالده خلال تصريحات سابقة قال خلالها: "الزعيم صحته زي الفل، والحمد لله كويس ومش تعبان، وما فيش فيه أي حاجة وحشة نهائي، وبيطمنكم ما تقلقوش عليه".