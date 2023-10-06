مونودراما "سيب نفسك" إنتاج المسرح الحديث تحصد جوائز مهرجان القاهرة الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث عن سعادته لحصول العرض المسرحي ‘سيب نفسك’، على عدة جوائز في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما.

جائزة أفضل ممثلة للفنانة فاطمة محمد علي وجائزة أفضل مونودراما مسرحية متكاملة، كما حصل المخرج المسرحي الدكتور جمال ياقوت علي جائزة التميز كمخرجا لمونودراما ‘سيب نفسك’.



الجدير بالذكر أن العرض حصل على جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء مناصفة في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر.

'سيب نفسك' حالة فريدة من البهجة والإمتاع، مونودراما استعراضية غنائية مناسبة للأطفال والكبار، تجمع بين فنون الرقص والغناء والأراجوز والعرائس المتحركة.



ترجمه د. نبيله حسن، ديكور احمد امين، ازياء نهاد السيد، تصميم وتنفيذ عروسه د. نبيل الفيلكاوي، إضاءه ابراهيم الفرن، اشعار د.محمد مخيمر استعراضات مناضل عنتر، موسيقى والحان حاتم عزت، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.