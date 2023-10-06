نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يومهم العالمي.. "احتياجات المسنين" محاضرة لقصور الثقافة بأسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر الحالي.

وفي السياق أقام قصر ثقافة ديروط محاضرة بعنوان "كيفية رعاية المسنين والاعتناء بهم"، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، تحدث خلالها الشيخ محمود زكي عن ضرورة رعاية كبار السن ومعرفة احتياجاتهم من الناحية الصحية، الخدمية، والغذائية، مؤكدا في ختام حديثه على أهمية تعزيز حقوق المسنين وتقديم الدعم لهم.

وضمن الفعاليات المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، والمنفذة من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، شهد قصر ثقافة أسيوط أمسية شعرية

قدمها الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي، تضمنت إلقاء قصائد دينية فى حب الرسول بمناسبة المولد النبوي الشريف، تلاها فقرة إنشاد ديني للفنانة أسماء محمد، وذلك بحضور نخبة من الشعراء والأدباء من أبرزهم مدثر الخياط رئيس نادي أدب القوصية، وليد حشمت رئيس نادي الأدب المركزي والروائي رأفت عزمي رئيس نادي أدب أسيوط.