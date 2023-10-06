انت الان تتابع خبر الأكثر تداولاً.. مقطع فيديو صادم لمحمد رمضان في مدرجات ملعب بالرياض لحضور مباراة نادي النصر والأهلي.. ورد فعله عند اعلان النتيجة أذهلت الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تفاعل المعلق الشهير مدحت شلبي بشكل طريف مع ظهور الفنان المصري محمد رمضان في مدرجات ملعب "أول بارك" في الرياض لمتابعة لقاء النصر والأهلي في الدوري السعودي.

لقطات تم التقاطها لمحمد رمضان في المدرجات أثارت حيرة مدحت شلبي الذي كان يعلق على المباراة.وسأل مدحت شلبي بطريقة مرحة: "من هذا؟ هل هذا محمد رمضان؟.. أهلا نمبر وان"، وهو إشارة إلى لقب الممثل المصري الشهير.

وأعرب شلبي عن دهشته من لون شعر محمد رمضان "الأبيض"، حيث قال: "لكن الشعر أبيض اليوم، مرة أصفر ومرة أسود، أثرت جنوننا يا رمضان".

ولم يتوقف استغراب مدحت شلبي هنا، بل سأل عن فريق رمضان المفضل في المباراة، قائلا: "من تشجع اليوم يا رمضان، النصر أم الأهلي؟".