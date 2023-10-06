انت الان تتابع خبر صادم.. الفنان المصري’’محمد رمضان‘‘ يصدم كل من رآه.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلة !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - آثار شكل محمد رمضان، الفنان المصري والنجم الشهير، ضجةً كبيرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن غيّره بقصة شعره وملابسه.

في التفاصيل، دائمًا ما يصدم الفنان المصري محمد رمضان متابعيه بإطلالاته الغريبة وتسريحات شعره المختلفة، فبعدما اعتمد تصفيفة شعر معقودة إلى الخلف، قرر حلاقة شعره كاملًا.



شارك محمد رمضان متابعيه عبر حسابه في “إنستغرام” مقطع فيديو يوثق فيه أجواء زيارته إلى رومانيا؛ من أجل التحضير لأعمال فنية جديدة، حيث ظهر رفقة المغني الروماني ماريو فريش.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق، كتب فيه: من مصر إلى موسيقى الروك رومانيا.. لونني الله داكنًا ولكن بقلب أبيض! لهذا السبب أحب كل شيء أبيض”.

وظهر رمضان بمظهر مختلف، إذ حلق شعره على “الصفر”، كما اختار تيشيرت أسود من العلامة التجارية “هايب سوسيتي”، ويبلغ سعره 2100 دولار أمريكي، لكن ما لفت الأنظار حذائه الضخم امن توقيع “بالنسياغا”، يبلغ سعره 800 دولار.

على صعيد آخر، شارك ماريو عبر حسابه في “إنستغرام” صور تجمعه برمضان، والمنتج الموسيفي “رينفتو دالي فوس” RENVTØ DA-LE FOC، ومدير أعماله “مادالين موسويو” Madalin Mosoiu.

شاهد شكل محمد رمضان الجديد

محمد رمضان

من جهةٍ أخرى، يبدو أن المسلسل المصري الشهير جعفر العمدة قد يسبب الكثير من الأزمات للفنان المصري الشهير، محمد رمضان، في المحكمة.

محمد رمضان إلى المحكمة بسبب جعفر العمدة

في التفاصيل، أثار مسلسل “جعفر العمدة”، بطولة النجم محمد رمضان، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ اليوم الأول لعرضه هذا الموسم الرمضاني، محققاً أعلى نسب مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية مقارنةً بباقي الأعمال الأخرى.

وخلال الساعات الماضية، تقدّم المحامي الدكتور هاني سامح، ببلاغ لرئاسة مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة ضد قصة وسيناريو ونهاية المسلسل.

واختصم البلاغ أيضاً شركة الإنتاج وكاتب القصة والسيناريو المخرج محمد سامي، وجاء فيه أن الكثير من أحداث “جعفر العمدة” تصوّر مشاهد البلطجة وفرض السيطرة والتهديد وجرائم الاعتداء على الأشخاص بالضرب والإهانة والتخويف بعيداً عن سلطات القانون وأحكامه وطرقه المرسومة.

وأضاف البلاغ أن نجم قصة المسلسل يتمثل في شخصية بلطجي ذكوري رجعي يتخذ التهديد والاعتداءات أسلوباً في حياته وتعاملاته وحقق معها ثروة هائلة تقدر بعشرات الملايين دون خوف من أي مُساءلة.

وأضاف البلاغ أن بطل المسلسل انتهج أسلوب انتهاك حقوق النساء وجمع زوجاته الأربع في بيت واحد بما يخالف العادات والقيم المصرية والاعتداء عليهن بالضرب وفرض السيطرة، وقيام البطل بتهديد إحدى النساء (وداد) بالقتل لقيامها بخلع شقيقه الأكبر.

وأوضح المحامي أن البلاغ استند إلى المادة الأولى من قانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على المصنفات بأن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشراً أو كانت مثبتة أو مسجلة على أيّ من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا، واستند إلى المادة التاسعة بأنه يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم.

ولفت البلاغ إلى أنً القانون المصري أكدّ جواز تعديل الترخيص الممنوح للمسلسل بتعديل مشاهده حمايةً لصورة القانون في أعيّن الشباب والجمهور.

“جعفر العمدة” من كتابة وإخراج محمد سام، بطولة محمد رمضان، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول شخصية جعفر العمدة، الذي يتزوج بـ3 سيدات، يبحث عن ابنه المفقود منذ أكثر من 19 عاماً ويلتقي بعايدة التي تجسدها الفنانة زينة، ويطلب منها الزواج في ظروف غامضة. كما يدخل في صراعات مع عائلة كبيرة تحاول القضاء عليه.

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