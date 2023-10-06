نصر أكتوبر أمسية احتفالية لنادى أدب حلوان بالقاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أقام نادى أدب قصر ثقافة حلوان بمركز شباب حلوان الجديد أمسية احتفالية بذكرى نصر أكتوبر المجيد بحضور محمد نصار رئيس النادي، ورحمة العسال سكرتير النادي، ظريف لمعي مشرف النشاط وكوكبة من الشعراء والأدباء أبرزهم الشاعر عبد الشكور مسعد محمد، والشاعرة حورية أبو الخير، ا. أحمد وحيد مدير التعليم السابق بحلوان، ا. محمد الدالي، د. سعيد شحاتة، د. محمد مغاوري، ا. سالم الشهباني، ا. خالد هلال،ا. عبدالله مغازي، ا. عيد أبو زاهر، ا. هاشم عبد النعيم

ا. عبدالله الخولي، ا. عاطف الشاذلي، المطرب سيد البرنس، ا. ابراهيم السيد، ا. ناصر موسي، الحاج عصام الجهيني، المطرب محمد حاتم، الموهبة رقية.

أدار الأمسية الشاعر محمد نصار رئيس النادي الذي رحب بالسادة الضيوف والحضور الكريم وقدم التهنئة للشعب المصري والأدباء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد ثم نبذة عن ضيوفنا الكبار ا. عبد الشكور مسعد وا.حوريه أبو الخير وسماع بعض الأعمال الأدبية التي نالت إعجابه الحضور وتوال سماع جديد الأعمال ورباعيات صلاح جاهين ألقاها ا. أحمد وحيد حازت على اعجاب الجميع ثم حدثنا كالعادة وبهدوء د. سعيد شحاتة وبأسلوب رائع عن النبي المربي ضمن قضايا مجتمعية نال الاعجاب وفواصل فنية للمطربين محمد حاتم وسيد البرنس والموهبة رقية.



أقيمت الأمسية في أجواء رائعة تسودها المحبة والاحترام المتبادل بين الجميع.