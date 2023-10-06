بالتزامن من احتفالات نصر 6 أكتوبر.. حكايات نجوم الفن مع الحرب

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل اليوم الشعب المصري باليوبيل الذهبي لذكرى مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، وكان هناك بعض نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر وحاربوا على الجبهة مع اختلاف أسلحتهم.

فنانين شاركوا في حرب أكتوبر

تحدث الفنان الراحل محمود الجندي عن إنه قضى 7 سنوات في الجيش منذ عام 1967 وحتى عام 1973، موضحًا: دول أحسن 7 سنين في حياتي رغم أني كنت محروم من حلم أني أشتغل ممثل.

وقال في لقاء تلفزيوني سابق له:

وبدلًا من ذلك أصبحت ضابط احتياط في الجيش، وكان معي في نفس الوحدة المخرج عاطف الطيب، مشيرًا إلى أنه كان ضمن سلاح الطيران بالقوات الجوية وكان يقودها الفريق محمد حسني مبارك.

واختتم: قبل الحرب كنا في مرحلة يأس، اتعلمنا إزاي نكتم عواطفنا في سبيل هدف أكبر نحلم بتحقيقه، وموعد الحرب كان مفاجأة بالنسبة لنا كضباط أيضًا.

ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في حرب أكتوبر أيضًا كان الفنان أحمد فؤاد سليم وكان من الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر ضمن قوات الدفاع الجوي، حيث كشف إنه شارك في حرب 6 أكتوبر ضمن جنود الفرقة الثامنة دفاع جوي، تحت قيادة اللواء سعيد علي، كاشفًا: وقعنا كمية طائرات أسطورية، كنا بنزّف عريس.

وتابع: الحرب كانت فرحة عمنا، فرحة وشوق بعد انتظار 6 سنوات إعدادات وتدريبات وتجهيزات وحلم العبور، متابعًا أن الحرب لم تبدأ في 6 أكتوبر، بل بدأت في 5 أكتوبر بعبور جنود الصاعقة وقطع خط الإمداد الأوسط.

وأوضح: إسرائيل عملوا كل الحسابات للحرب، وتجاهلوا حاجة واحدة، ودي كانت الثغرة التي هزمت إسرائيل، وهي قناة السويس نفسها، إذ تحولت مياه القناة إلى طلقة في صرح الضخم خط بارليف.

واختتم: وأصبحت المياه ذخيرة الجندي المصري لإزالة هذا الخط الذي قاله عنه لا يُمكن إبادته إلا بقنبلة ذرية، تجاهلوا عبقرية الشعب المصري فانهزموا بعد 6 ساعات فقط.

ومن أبرز المساهمين في حرب أكتوبر كان الفنان لطفي لبيب الذي التحق بالتجنيد بالقوات المسلحة بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970 بالجيش الثالث الميداني بإدارة الشؤون المعنوية، وكانت مهمته تجميع الجنود الشاردين بعد النكسة.

كما كانت كتيبته من أولى الكتائب التي عبرت قناة السويس يوم 6 أكتوبر، وقام بتأليف كتاب يحمل عنوان "الكتيبة 26"، يروي فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 وحتى فبراير 1974.

كما كشف إنه كان من بين جنود الكتيبة 26 ضمن سلاح المشاة، وهي أول كتيبة عبرت قناة السويس خلال حرب 6 أكتوبر.

وأوضح في لقاء تلفزيوني له: أنا بحمد ربنا إني لسه على قيد الحياة.. 6 أكتوبر هو لحظة اختلط فيها الموت بالحياة، كان يأتي الموت مستعرضًا، وينتقي من ينتقي.. معجزة حرب أكتوبر هو عسكري المشاة، لأنه من عبّر وتشبث بالأرض مترجلًا قبل كل الأسلحة.

كما شارك الفنان أحمد بدير في حرب أكتوبر، وقال عن ذكرياته في هذا اليوم: بالنسبة لي من أعظم وأطول الأيام في التاريخ، كل لحظة فيه لا أستطيع نسيانها من ذاكرتي.

وتحدث في لقاء تلفزيوني له قائلًا: العبور كان عبور من الظلام إلى النور، بعدما عشنا قبل الحرب أيام صعبة بسبب هزيمة 67، وكان المراسل الحربي في الشئون المعنوية وقتها.

ووصاه زميله الذي استشهد أمام عينيه، قبل زفافه بفترة قصيرة ليوصلها إلى أهله، وكانت تلك الوصية ألا يأخذون عزاءه إلا بعد تحرير الأرض وبالفعل نفذت الأسرة وصيته.