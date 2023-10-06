لليوم الثاني.. قناة "cbc" تقدم تغطية استثنائية لنصر أكتوبر وتستضيف فرقة السمسمية

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل قناة "cbc" تقديم تغطية خاصة بمناسبة اليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.



وتستضيف القناة، عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد، وترصد كيف استطاع الجيش المصري تحقيق ملحمة الانتصار.



كما عرضت مجموعة من الأفلام التسجيلية والوثائقية التي ترصد قصة النصر وشهادات حية على الحرب.



وتقيم القناة فقرة فنية على أنغام فرقة "السمسمية" التي تقدم باقة من أهم وأبرز أغاني الحرب المجيدة.

الفرقة السمسمية هي فرقة موسيقية مصرية مشهورة تأسست في عام 1980، وتميزت الفرقة بأداء موسيقى الروك والبوب والفانك بطريقة مميزة، وأصبحت واحدة من أشهر وأنجح الفرق الموسيقية في مصر والوطن العربي. قامت الفرقة بإصدار العديد من الألبومات الناجحة على مر السنين، ومن أشهر أغانيها "موال السمسمية" و"هاقدوا النبي" و"أصحاب الجنة" وغيرها.

أعضاء الفرقة تغيروا على مر السنوات، ولكن العضو الأكثر شهرة فيها هو هاني بدير الذي كان المغني الرئيسي للفرقة وقام بكتابة كثير من أغانيها.

تأثرت الفرقة بموسيقى الروك الغربية وجمعت بين هذا النمط والعناصر الموسيقية التقليدية المصرية، مما أضاف تنوعًا وجاذبية إلى موسيقاها.

الفرقة السمسمية حققت نجاحًا كبيرًا في مصر وخارجها ومازالت ذاكرتها الفنية حاضرة في تاريخ الموسيقى المصرية.