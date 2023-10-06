بعد نجاح "الله يخليك لأهلك".. حسين الجسمي يحيي حفل في مهرجان "ليلة عمر الغنائي"

القاهرة - محمد ابراهيم -



يعيش النجم حسين الجسمى حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة، حيث يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في الكويت يوم الخميس المقبل والموافق 12 أكتوبر الجارى، والمقرر إقامته على مسرح الكويت أرينا.

ويشارك الجسمي في الحفل المطربة رحمة رياض، ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر الغنائي"، ومن المتوقع أن يحقق نجاح كبيرًا، وقد تم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحفل.

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة بعنوان "الله يخليك لأهلك"

وعلى صعيد آخر، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "الله يخليك لأهلك"، مساء أمس، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.



"الله يخليك لأهلك" من الأغنيات العاطفية التي تترجم مشاعر المحبة والإشتياق بأسلوب يعبر عن أحاسيس غياب المحبوب، وتعاون في كلمات الأغنية مع الشاعر علي الفضلي، ومن ألحانه، من توزيع: وليد فايد، جيتار: فرشيد ادهمي، إيقاعات: سمير القبطان، مكس وماستر: جاسم محمد، ولقت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها.



يذكر أن قد انطلق مهرجان "ليلة عمر الغنائي" مع الفنانة أنغام خلال الأسبوع الماضي مع ليلتين متتاليتين شهدت حضور كامل العدد من جمهورها، ويستكمل لياليه حتى نهاية أكتوبر مع 6 من نجوم غناء الوطن العربي وهم “شيرين، بهاء سلطان، تامر عاشور، حسين الجسمي، رحمة رياض”.