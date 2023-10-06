القاهرة - محمد ابراهيم -





أعلن الفنان عصام السقا عن الجزء الثالث من مسلسل الكرتون الشهير يحيى وكنوز، وعن مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل.



عصام السقا يعلن عن الجزء الثالث من يحيى وكنوز

حيث شارك الفنان عصام السقا صورة له أثناء كواليس تسجيل الحلقات، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: "بسم الله.. يحيى وكنوز الجزء الثالث، رمضان القادم علي قناة dmc.. بإذن الله يكون فيه رسالة ومفيد لكل أطفالنا".

عصام السقا يشارك في فيلم الاسكندراني

ومن جهة أخرى تعاقد الفنان عصام السقا على المشاركة في فيلم الاسكندراني، ويشاركه البطولة: أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، حسين فهمي، خالد سرحان، محمد رضوان، محمود حافظ، الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.



عصام السقا يشارك في مسلسل العودة

كما يشارك الفنان عصام السقا في مسلسل العودة ومن المقرر أن يجسد خلال الأحداث دور عمدة في الصعيد، ويشاركه البطولة: شريف سلامة، تارا عماد، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.



آخر أعمال عصام السقا

ويعد مسلسل جعفر العمدة آخر أعمال الفنان عصام السقا، والذي شارك من خلاله في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركه البطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي.