دياب للفجر الفني: زوجتي مكنتش ليها أي تعليق على اسم الأغنية لأنها فكرتها (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - التقت كاميرات دوت الخليج الفني مساء يوم الجمعة بفريق عمل أغنية “هاروني بوس” للفنان دياب وكشف فريق العمل عن كواليس الأغنية وقال دياب عن تعليق زوجته على البوستر والإسم: “ زوجتي لم يكن لها تعليق على البوستر لأن كان فكرتها ورد فعلها أنها هزرت مع الناس،والتحضيرات للأغنيه ما كانتش طويلة احنا اجتمعنا مع الملحن محمد يحيى وسمعنا الأغنية عنده أنا والأستاذ رامز وعرضنا الأغنيه على الأ: ستاذة الاء لاشين وعجبتنا وقمنا بتسجيلها مع الأستاذ ماهر صلاح ونزلت للناس ويارب تعجبهم".

وبخصوص ردود الأفعال قال دياب: “ أنا فرحان لأن الناس مبسوطه ومعايير اختياري للأغنية إن أنا أحسها والاقيها عجباني من حيث الكلام واللحن وتبقى لايقه في صوتي.”.

و أضاف: “الذكاء الاصطناعي في الغناء الفترة الماضية أنا مش متابع لأن مش بفهم في التكنولوجيا أوي”.

وتابع دياب مازحًا بخصوص تقديم شيء بالذكاء الاصطناعي قائلًا: “ يقدموا حاجة بذكاء الاصطناعي عني وأنا ما أقبضش ما ينفعش، و طبعا جزء من نجاح الأغنيه نسبة المشاهده على اليوتيوب”.

واستكمل دياب بخصوص المطربين الذي يريد التعاون معهم: “الحقيقة مفيش حد في دماغي وحاليًا مابقاش حد يشتغل على الالبومات خالص لأن بياخد وقت ومجهود والعصر دلوقتي محتاج تواصل مستمر بين الفنان والجمهور فتلاقي فنانين زملاء بينزلوا كل شهر أو كل شهرين أو كل أسابيع لأن الفاعلية بتاعتها عند الجمهور مابتستمرش طويلًا وخصوصًا كمان إن الموضوع بقى مكلف والموضوع بقى صعب مش زي زمان”.

وتابع بخصوص أداؤه للمهرجانات: “بيتهيألي لأ مش ممكن أقدم اللون ده وهي مزيكا بتتعرض على الناس وفي ناس بتعجبها وفي ناس لا وهو الفن كده لأن كلنا بنعرض احساسنا ورؤيتنا للناس وهم يوافقوا أو يرفضوا واللقب المفضل بالنسبه لي فنان”.