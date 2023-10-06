تناولت جهود القضاء على الإرهاب.. الكتيبة101 تستقبل فتيات المحافظات الحدودية ضمن زيارات ملتقى "أهل مصر" بالعريش

القاهرة - محمد ابراهيم -

زار 200 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية، صباح اليوم، مقر الكتيبة101 بالعريش، ضمن برنامج الزيارات الميدانية التثقيفية للملتقى الثالث عشر لثقافة الفتاة والمرأة، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ضمن خطة التنمية الثقافية بسيناء، وتزامنا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

فى كلمته أوضح اللواء أسامة عبد المطلب مساعد قائد الجيش الثاني الميداني سعادته بهذه الزيارة لأنها فرصة عظيمة لشرح الجهود التى بذلتها القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب بمحافظة شمال سيناء، كما تحدث عن أسباب اختيار الجماعات الإرهابية لشمال سيناء لتنفيذ العمليات الإرهابية، بجانب دور الدولة فى مواجهة الإشاعات التي تحاول أن تضلل المواطنين.

وأوضح أن عمليات الإرهاب ليست حربا نظامية وليست أيضا عملية قتال لعناصر مسلحة، ولكن مواجهة لجميع التنظيمات بشكل شامل ومتزامن دون تمييز وفى النهاية القضاء على الإرهاب هو الهدف الأسمى. مؤكدا على يقظة القوات المسلحة المصرية، وأن سيناء الآن خالية من الارهاب تماما، بالتوازي مع خطة الدولة في التنمية الشاملة لشمال سيناء.

زيارة الكتيبة "101" الهدف الأول للملتقى

وأكدت د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي لفعاليات الملتقى، أن زيارة الكتيبة "101" من أهم الزيارات لأنها تحقق الهدف الأول للملتقى وهو تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وذلك من خلال إلقاء الضوء على الدور الكبير الذى قدمته القوات المسلحة فى تطهير هذه الأرض العزيزة من الإرهاب.

مداخلة مع الحضور

وفى مداخلة مع الحضور من المشاركات بالملتقى أوضحن أنهن كن في البداية متخوفات من هذه الزيارة، ولكن عندما رأين ما حدث في سيناء من تطور وأمان شعرن بفخر شديد لما قدمته القوات المسلحة من مجهود لجعل هذا البلد آمنا، وتم عمل جولة تعريفية عن الأدوات والمعدات والأسلحة التى هزم بها الجيش عناصر الإرهاب، بجانب مشاهدة النصب التذكاري للشهداء.

حضور الزيارة

جاء ذلك بحضور أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر، أشرف المشرحاني مدير فرع ثقافة شمال سيناء وعدد من الإعلاميين.

عن مشروع “أهل مصر”

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية، كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.