انت الان تتابع خبر رسالة مفاجئة وعاجلة من الفنان المصري عادل إمام لـ بيومي فؤاد.. لن تصدق ماذا قال له!!تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في الساعات الماضية، حضر الفنان بيومي فؤاد برنامج "يحدث في مصر" كضيف. وخلال البرنامج، كشف بيومي فؤاد عن نصيحة غير متوقعة حصل عليها من الزعيم عادل إمام.

قال بيومي فؤاد: "أخبرني الأستاذ عادل إمام أن أكون قويًا، ولكنني لست متأكدًا كيف أرد عليه". وأضاف: "قمت بتأسيس جمعية لإدخال أبنائي إلى المدرسة منذ أيام، ولم أقم بأي عمل دون أن يكون على المستوى المطلوب".

وأشار أيضًا إلى أنه يتم استضافته في بعض الأعمال الفنية كضيف شرف، وبعد ذلك يكتشف أنه يلعب دور البطولة في العمل، وعلق قائلاً: "أخشى أن أختار أدواري وأزعج الآخرين".

في وقت سابق، صرح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، بأن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، وعبّر عن استغرابه من محاولات انتهاك حياته الشخصية من قبل بعض الفنانات اللواتي يرغبن في زيارته.