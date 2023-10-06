اللواء محيي نوح بطل معركة رأس العش: "أحمد عز ابني وفخور بيه جدًا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدمت شبكة cbc إحتفالية بمرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيد، وشارك في الإحتفال اللواء محي نوح بطل معركة رأس العش في حرب الاستنزاف، والتي تم تجسيدها في فيلم الممر للمخرج شريف عرفة ولعب شخصيته النجم أحمد عز.

مداخلة النجم أحمد عز في البرنامج:

وتحدث عز قائلًا:" فيلم الممر كان من أصعب الأفلام التي اشتغلت عليها، من ناحية التحضيرات والتجهيزات، وأكثر ما كان يدور في ذهن جميع فريق العمل هو أن نحن فقط نصور مشاهد وسوف نعود لمنازلنا، لكن الأبطال الحقيقيين كيف استطاعوا أن يقدموا هذه البطولة والمخاطرة".

وأضاف:" أنا نفسي ناخد الروح دي ومتبقاش روح إحتفالية ونشوف السينما قد ايه بتأثر، أنا مبقولش أن كل أفلامنا تكون حربية".

وتابع:" إذا كنا نجحنا في حرب عايزين ننجح في تطور وننجح صناعة وننجح في سينما، ونفضل نشتغل ونطور ده".

وتحدث اللواء محي نوح قائلا:" أحمد عز ابني وأنا فخور بيه، ولما يكون في عندنا نجم كبير ومحبوب زيه كده في مصر أكيد لازم أعمالنا السينما تنجح".

أبطال فيلم الممر:

ويذكر أن شارك في فيلم "الممر" مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد عز، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمد فراج، إياد نصار، أحمد فلوكس، أسماء أبو اليزيد، هند صبري، أمير صلاح، وغيرهم، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

أعمال قادمة لـ أحمد عز:

وجدير بالذكر أن بدأ أحمد عز تصوير فيلمه الجديد "فرقة الموت" بمشاركة مجموعة من النجوم وهما منه شلبي، خالد كمال، آسر ياسين، عصام عمر، جيهان الشماشرجي، بيومي فؤاد، ومن إخراج أحمد علاء الديب.

وكان آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "كيره والجن" الذي عرض العام الماضي بدور العرض السينمائية المختلفة، والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية حول الإحتلال الإنجليزي على مصر عام 1919، وهو عن رواية الكاتب أحمد مراد.

وكيفية تصدي الشعب المصري للاحتلال وخاصة كلا من أحمد عبدالقادر الجن وصديقه كيرة، وما فعله من أجل البلد وعدم الخضوع للاحتلال، ويشارك في بطولة العمل كلٱ من أحمد عز، كريم محمود عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدي المفتي، ومن تأليف احمد مراد، وإخراج مروان حامد