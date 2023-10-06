بدء حفل العريش احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بفرقة كورال الشرق

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل احتفال العريش، والذي أقامه مجلس القبائل والعائلات المصرية،،بمدينة العريش بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم، ضمن مبادرة «وطن واحد».

ورصدت كاميرا “دوت الخليج الفني” أبرز لقطات الحفل حيث أحيى أول فقراته فرقة كورال روح الشرق، بأغنية مسلسل “الاختيار” والتي تحمل اسم “بص في عنينا” كما من المقرر أن يحيي باقي فقرات الحفل كوكبة من نجوم الفن منهم رامي صبري، هايدي موسى بجانب عدد من الفرق الفنية بالعريش وفناني سيناء.

وتشمل الاحتفالية مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرسمية والشعبية، مثل العروض العسكرية والمواكب والاحتفالات الثقافية والفنية. يتم تزيين الشوارع والساحات بالأعلام المصرية والزينة، ويتم تنظيم عروض الألعاب النارية التي تضيء السماء في ليلة الاحتفال.

وتعد احتفالية العريش جزءًا من الاحتفالات الوطنية الكبرى في مصر، حيث يجتمع الناس من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في هذه الفعاليات والاحتفال بالإنجاز الوطني الكبير الذي حققه الجيش المصري والشعب المصري في حرب أكتوبر.