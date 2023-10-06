فن ومشاهير

بكاء معجبة واستقبال جماهيري له.. منذر رياحنة بالجلباب والعمامة في حفل العريش

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القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ منذ قليل احتفالية العريش بمناسبة اليوبيل الذهبي، ووصل الفنانة منذر رياحنة حيث ظهر بالجلباب، والعمة واستقبله الجمهور بترحاب وحب.

 

ورصدت كاميرا “دوت الخليج الفني” وصول الفنان منذر رياحنة وإطلالته المميزة وبكاء إحدى معجباته بعد رؤيتها له.

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ومن المقرر أن يضم الحفل حضور عدد من نجوم الفن، واحياء عدد من الفنانين لفقرات الحفل  منهم رامي صبري، هايدي موسى بجانب عدد من الفرق الفنية بالعريش وفناني سيناء.

 

وتشمل الاحتفالية مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرسمية والشعبية، مثل العروض العسكرية والمواكب والاحتفالات الثقافية والفنية. يتم تزيين الشوارع والساحات بالأعلام المصرية والزينة، ويتم تنظيم عروض الألعاب النارية التي تضيء السماء في ليلة الاحتفال.

وتعد احتفالية العريش جزءًا من الاحتفالات الوطنية الكبرى في مصر، حيث يجتمع الناس من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في هذه الفعاليات والاحتفال بالإنجاز الوطني الكبير الذي حققه الجيش المصري والشعب المصري في حرب أكتوبر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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