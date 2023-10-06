لافينيا نادر لـ دوت الخليج الفني: "حنان مطاوع بتعاملني كإني بنتها الحقيقية في صوت وصورة ودوري مفاجأة في فيلم "شماريخ"

القاهرة - محمد ابراهيم - لافينيا نادر هي طفلة موهوبة استطاعت أن تأسر قلوب الجمهور منذ ظهورها الأول على الشاشة بسبب خفة ظلها وأدائها المتميز وذكاءها، وعلى الرغم من صغر سنها إلا إنها لم تلتزم قالب واحد فقط في التمثيل وحريصة على إن تخرج من ثوبها من حين لآخر فجسدت أدوار كوميديا وتراجيديا تباعًا فكانت الطفلة التي جمعتها قصة حب طفولية وبريئة بـ الطفل عبد الكريم في "نقل عام"، لنصل إلى الطفلة المصابة بالحسد الشديد والفاقدة للنطق في "المداح 2"، والذي اعتمدت على لغة جسدها فقط.

وتوالت أدوارها حتى تألقت في مسلسل "إيجار قديم" وفيلم "خطة مازنجر" لتصل إلى فيلم من بطولتها وهو فيلم "شلبي" الذي لقى صدى كبير عقب طرحه مباشرة وأدهشت لافينيا الجمهور والنقاد وحتى الفنانين بـ أدائها بالفيلم حيث إنها أعتمدت على نظراتها البريئة والحزينة فقط طوال الفيلم التي أثارت تعاطف الجماهير والرواد تجاهه، وكانت أيضًا الفتاة الصغيرة الريفية التي جسدت دور الفنانة حنان مطاوع في طفولتها بمسلسل "سره الباتع" وتألقت أيضًا في مسلسل "حضرة العمدة"، ومن المقرر أن تعود لافينيا من جديد إلى الشاشة وتبهر جمهورها وتثير تعاطفهم من خلال دور جديد في مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع وعدد كبير من النجوم

حيث حرص دوت الخليج الفني على التواصل مع لافينيا نادر للتحدث عن دورها بالمسلسل وعن كواليس المسلسل وعدة أمور آخرى وإليكم نص الحوار

حدثينا عن دورك في "صوت وصورة" وخاصة إنه التعاون الثاني بينك وبين حنان مطاوع ؟

ايوه فعلًا ده تاني تعاون بيني وبين أستاذة حنان مطاوع بعد مسلسل سره الباتع، وهي إلى رشحتني لمسلسل "صوت وصورة" وكانت متمسكة بيا جدًا جدًا لدرجة إنها أما قرأت السيناريو وشافت إن في دور بنت ليها قالت للمخرج إنها عايزاني أكون بنتها وهو شاف أدواري وأعجب بيها فوافق بعدها على طول، ودي مش أول حاجة أستاذة حنان ترشحني فيها لا هي رشحتني قبل كده لمسلسلها في رمضان إلى فات "وعود سخية" ولكن الحظ محالفنيش إني أكون معاها بسبب ضيق الوقت والأعمال إلى كنت بصورها في رمضان واعتذرنا عنه، ولكن مسلسل صوت وصورة كان عوض لينا إننا نتجمع تاني سوا، أما عن دوري في المسلسل فبجسد شخصية بنتها وبحب مامتي أو ي اكتر من بابا في المسلسل ومتعلقة بيها أو ي وهي كمان بتحبني وبتحاول تحميني وتأمن مستقبلي بأي طريقة وده هيبان في مشاهدنا سوا.

وماذا عن الكواليس مع النجم وليد فواز وما هو الأمر الذي ميز كواليس المسلسل عن أي مسلسل آخر؟

الفنان وليد هو شخصية جميلة ومتواضعة وكان حاببني جدًا وبيتعامل معايا بطريقة حلوة، والي كان مميز فعلًا هو علاقتي بالفنانة حنان مطاوع هي في الكواليس كانت إكنها مامتي حقيقي مش في المسلسل بس أول ما نتقابل الصبح بتفضل حضناني بالنص ساعة هي بتحبني أو ي وانا بحبها أو ي أو ي ومفيش فنانة عملت معايا زي ما هي عملت فأنا حقيقي بعشقها.

المسلسل يناقش أضرار السوشيال ميديا، ما هو أكثر شئ تحبيه بها وما هو الشئ الذي يزعجك منها؟

بحب اتفرج على أفلام اجنبية على يوتيوب واتكلم مع الممثلين على انستجرام وعلى فيس بوك وبحب اعمل فيدوهات تيك توك، ومبحبش الناس إلى بتنقدني بطريقة وحشة وبتقول كلام يضايق خاصة إني لسه في البداية، أنا حصلي موقفين ضايقوني والناس اتكلمت في حاجات انا مليش ذنب فيها، زي مشهد إني كنت بعيط عشان صحابي بيتريقوا عليا في مسلسل "إيجار قديم" عشان بابا شغال سواق أوبر الناس ساعتها هاجمتني عشان المشهد ده وإن كده هما بيقللوا من السواقين مع اني انا مليش ذنب وبرضه مشهد مسلسل حضرة العمدة لما كنت مسيحية والمدير عايزني البس الحجاب الناس انتقدوني ولاموني انا على المشهد وقالو ده مبيحصلش بس بابا فهمني ان مليش ذنب في كل دة.

ما بين شلبي ونقل عام وحضرة العمدة، ما هو أكتر رد فعل أحببتيه من الجمهور على أي عمل بهم ولماذا ؟

نقل عام كانت اول مره اقف قدام الكاميرا والمشاهد بتاعتي ساعتها كترت بدل 3 مشاهد بقوا أكتر واسمي نزل على التتر والناس حبوني وتفاعلوا معايا فكانت فرحة كبيرة أو ي ومفاجأة مختلفة كلنا كنا مبسوطين بيها، إنما شلبي كانت بداية النجومية زي ما بيقولو لإني كنت بدأت اتعرف شوية وساعتها كنت ساكته طول الفيلم وبمثل بنظرات عيني بس والناس والمخرجين والنقاد حبوا ده جدًا وشجعوني ففرحة شلبي كانت كبيرة بالنسبة لي برضه.

ما هي أعمالك القادمة ؟

المفروض يتعرضلي حاليًا فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين وأمينة خليل وأنا حابه أشكر المخرج الكبير الأستاذ عمرو سلامة على نصايحه ليا وتعليماته عشان فادتني أو ي وحقيقي الدور ده هيكون مفاجأة بعيدًا عن شلبي ونقل عام وكل إلى عملته ومحدش هيصدق ان دي لافينيا إلى عملت صوت وصورة وشلبي ونقل عام عشان اللبس إلى انا لابساه هيكون مختلفة والشخصية وكله وانا متحمسة له أو ي بصراحة.