28 ديسمبر المقبل.. شيرين عبد الوهاب تستعد لحفل جديد في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 28 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة الميلادية، كما تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 27 من شهر أكتوبر القادم بمدينة العلا بالسعودية.



وبدأ الشركة المنظمة الترويج للحفل من خلال طرح البوستر الدعائى الرسمي له، عبر موقع الصور الشهير إنستجرام.

شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بسبب أغنيتها الجديدة



تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الأخيرة بأكثر من ألفي عملية بحث تقريبًا وذلك بسبب إطلالتها الأخيرة حيث إنها ظهرت دون مكياج في استوديو أثناء تسجيل أحد أغانيها التي من المفترض أن تطرح قريبًا مع الموزع النابلسي، ونشر النابلسي الصورة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليه قائلًا: "صورة لا تحتاج إلى تعليق بل مزيد من الحب"، وظهرت شيرين عبد الوهاب دون مكياج ومرتدية فستانًا من اللون الأبيض".

وفي سياق متصل، هذة ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها شيرين عبد الوهاب التريند بسبب إطلالاتها بل تصدرت من قبل أكثر من مرة بسبب ظهورها بوزن زائد خلال أزمتها الأخيرة مع ذويها ومع زوجها حسام حبيب وبسبب إطلالاتها في الحفلات، حينها تلقت تعليقات كثيرة عن إطلاتها المتغيرة وخاصة عندما ارتدت فستان أسود مكشوف أوضح معالم جسمها أكثر من اللازم وتصدرت أيضًا بعد إطلالتها وظهورها مع محمد صلاح.

شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بعد ظهورها مع محمد صلاح



نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة لها من فترة بصحبة اللاعب المصري والعالمي محمد صلاح عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلقت عليها قائلة: "القمر لما يكتمل" وأنهالت التعليقات عليهم بالشكر والإشادة فقال أحدهم: "انتوا الاتنين احلى حاجه حصلت لنا فى مصر من ٤٠ سنه" وقال آخر: "اقسم بالله من احلى الحاجات إلى ف مصر،الملك والملكة" وقالت آخرى: "الجمال والرقة والرياضة في صورة واحدة".

وفي سياق متصل، هناك علاقة ودية بين محمد صلاح وشيرين حيث أنهم على تواصل دائم وشيرين تدافع عن محمد صلاح في وقت أزماته ومحمد صلاح يدعمها في أزماتها هي الآخرى.

أعمال شيرين عبد الوهاب القادمة



وفي سياق آخر، تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أربع أعمال جديدة، حيث أعلنت عن طرح 4 أغنيات مع شركة روتانا، وقالت شيرين في تصريحات لبرنامج ET بالعربي والإعلامي ربيع هنيدي، على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته في جدة مؤخرا: "ألبومي مع شركة روتاني في 4 أغاني منه نازلين، ويليهم 4 أغاني، يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة".



شيرين عبد الوهاب تتحدث عن حسام حبيب قبل عودتهم



صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب في وقت سابق أن حسام حبيب قام بسرقتها وسرقة أموالها وأجبرها على التنازل عن سيارتها وهددها أكثر من مرة، كما صرحت أنه كان يجبرها على أن تشتري له بعض الأغاني من المؤلفيين والملحنين.

وفي سياق متصل، أجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، وصرحت من خلال تصريحات جريئة عن علاقتها السابقة بـ طليقها الفنان حسام حبيب.