سميحة أيوب ترد على انتقادات تدريس سيرتها في المناهج وتعلق: "في غلطة مطبعية بسيطة"

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة القديرة سميحة أيوب عن خبر تدريس سيرتها في المناهج الدراسية من ضمن الشخصيات المصرية المؤثرة قائلة: أنا اتبسطت مش لأن شخصيتى هتطلع ولكن لأن الأفكار اتغيرت وحصل تحضر في الأفكار وذلك من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج فيس أوف والذى يعرض على شاشة قناة هي.

وأكملت: احنا بنتقدم مبنجبش الحفريات وبنتكلم عنها احنا لازم أولادنا يعرفوا مين عايشين معايا ومين كان عايش معاهم ومين مستقبلا هيعيش معاهم وأثلج صدرى أن مجموعة من الجماهير رحبت جدا جدا بالفكرة.

وتحدثت عن الأقلية التى رفضت المبادرة قائلة: إذا وجد أغلبية رفضت فدى مسألة عادية احنا مبنتفقش كلنا على حاجة لكن السواد الأعظم سعيد وانا سعيدة بسعادته.

وأضافت: بعد إغلاق المسرح المدرسى ومبقاش في منفذ للشباب يعرفوا مين مؤلف موسيقى ومين فنان تشكيلى ومين ومين وحقهم رجع ليهم الحقيقة.

وعلقت على وجود معلومات خاطئة في سيرتها قائلة: لا كله راضية عنه الا معهد الفنون المسرحية اللي المفروض يبقى مسرح السينما وبيقولوا غلطة مطبعية.

وكشفت عن رأيها حول من يستحق أن تُدرس شخصيته قائله: الحقيقة حاليا في اسماء كتير أوى وأنا أخشى أن أقول اسم وأغفل التانى فهذا يرجع إلى اللجنه اللي بتقول مين ينفع ومين يبقى.

برنامج "FACE OFF" تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش القضايا المطروحة يوميًا بين الجمهور.



آخر أعمال سميحة أيوب

ويعد مسلسل حضرة العمدة هو آخر أعمالها وهو العمل الدرامي الأول والفريد من نوعه ويشهد إحدى قضايا المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة تجسدها «روبي» منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

تفاصيل عن مسلسل حضرة العمدة

«حضرة العمدة» يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيب، صولا عمر، شيرى أشرف، أشرف طلبة، حسام داغر، أحمد أبو زيد، ومن تاليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، والمخرج المنفذ محمد البساوى، كما يشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة يصل عددهم إلى أكثر من 30 ممثل وممثلة، وذلك في إطار دعم الموهوبين.