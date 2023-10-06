نجوم الفن يرفعون علامة النصر في احتفالات أكتوبر (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد كبير من نجوم الفن على الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر، وذلك في حفل خاص بمدينة العريش، احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.

وظهر عدد من نجوم الفن، منهم منذر رياحنة وهبة عبد الغني وهم يرفعون علامة النصر، أثناء الحفل والذي بدأت فعاليات بفرقة كورال روح الشرق بأغنية مسلسل “الاختيار” الشهيرة والتي تحمل اسم “بص في عنينا”.

وتشمل الاحتفالية مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرسمية والشعبية، مثل العروض العسكرية والمواكب والاحتفالات الثقافية والفنية. يتم تزيين الشوارع والساحات بالأعلام المصرية والزينة، ويتم تنظيم عروض الألعاب النارية التي تضيء السماء في ليلة الاحتفال.

وتعد احتفالية العريش جزءًا من الاحتفالات الوطنية الكبرى في مصر، حيث يجتمع الناس من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في هذه الفعاليات والاحتفال بالإنجاز الوطني الكبير الذي حققه الجيش المصري والشعب المصري في حرب أكتوبر.