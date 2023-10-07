عملية خطف وحادث سير.. كريم فهمي يكشف تفاصيل حكاية قرض شخصي

القاهرة - محمد ابراهيم -



بعد النجاح التي حققتها الحكايتين الأولى من مسلسل حدث بالفعل، فيستعد أبطال العمل لطرح حكاية جديدة تحت اسم "قرض شخصي" ويقوم ببطولتها الفنان كريم فهمي، ومن المقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.



وقد روج كريم فهمي لمسلسله الجديد حكاية "قرض شخصي"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر الإعلان التشويقي للمسلسل معلقًا عليه:" ليه ممكن حد يحاول يدمر حياة غيره ويدفعه للجنون؟، أنا جمال الدين رحيم، خطفوا مراتي وبنتي، ومهما حصل هرجعهم.. قصة قرض شخصي ابتداءً من الأربعاء 11 أكتوبر".



وظهر كريم فهمي خلال الإعلان التشويقي لـ حكاية قرض شخصي، وهو يجسد شخصية جمال الدين رحيم، يعيش في أسرة صغيرة مكونة من زوجة وابنة، ويمران بأزمة مالية مما يضطره الوضع أن يحصل على قرض من البنك، ولكن لا يستطيع سداده،ويتعرض لحادث مفاجئ، تنقلب سيارتهم أثناء سيرهم، ويحاول الخروج منها بعدما انقلبت بهم على الطريق، ثم يدخل كريم فهمي للمستشفى ولكن دون زوجته وابنته.



أبطال حكاية قرض شخصي



"قرض شخصي" يضم عدد من نجوم الفن أبرزهم: الفنان كريم فهمي، ندى موسى، محمود عبد المغني، وآخرين، والعمل من تأليف فادي النجار، إنتاج حاتم سمعان، وإخراج هشام الرشيدي.



مسلسل حدث بالفعل



يتكون مسلسل حدث بالفعل من عدة حكايات منفصلة، وعرض من العمل حكايتين، الأولى بعنوان تحت الحزام وهي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والثانية بعنوان ريش أبيض، وهي من بطولة الفنان ماجد المصري، والفنانة بسمة.