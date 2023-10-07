هايدي موسي تتألق بكوكتيل من أغاني شيرين في إحتفالات ذكرى أكتوبر بالعريش

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة هايدي موسي خلال إحتفالات بذكرى ٦ أكتوبر في قرية سما بمدينة العريش تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية.



فعاليات حفل "هايدي موسى"

و قدمت هايدي عدد من الأغاني المميزة لها وللفنانات أبرزهم الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأغنية "سهر الليالي"، وأغنية وطنية بمناسبة ذكري ٦ أكتوبر.

و في السياق ذاته كانت فقرة هايدي موسي بعد فرقة كورال روح الشرق.

هايدي موسي

آخر أعمال هايدي موسي

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة هايدي موسي أغنية “ لا كدة عاجبه" و التي طرحتها الشهر الماضي.

كلمات أغنية “ “ لا كدة عاجبه”

لا كده عاجبه ولا كده عاجبه

أراضي رموشه يقلب في وشه

لا كده عاجبه ولا كده عاجبه

أراضي رموشه يقلب في وشه

لا كده شايف ولا كده شايف

راضيت خدوده زعلت الشفايف

لا كده شايف ولا كده شايف

راضيت خدوده زعلت الشفايف



عمّال تدلع تدلع

تدلع كده عمال

وفي حيرة قلبي واخد جايزة

جايزة سوء استعمال

عمّال تدلع تدلع

تدلع كده عمال

وفي حيرة قلبي واخد جايزة

جايزة سوء استعمال

لا كده راضي ولا كده راضي

وبصبر نفسي أنا عالفاضي

لا كده راضي ولا كده راضي

وبصبر نفسي أنا عالفاضي

نساني اسمي وهوى دماغي

نساني الحاضر والماضي

أنا صوابعي قايداهم عشرة

أنا وقلبي عشرة على عشرة

أنا صوابعي قايداهم عشرة

أنا وقلبي عشرة على عشرة

عمالة أطبطب وحكايتي

نازلة في أخبار نشرة عشرة

عمّال تدلع تدلع

تدلع كده عمال

وفي حيرة قلبي واخد جايزة

جايزة سوء استعمال

لا كده عاجبه ولا كده عاجبه

لا كده عاجبه ولا كده عاجبه

عمّال تدلع تدلع

تدلع كده عمال

وفي حيرة قلبي واخد جايزة

جايزة سوء استعمال

عمّال تدلع تدلع

تدلع كده عمال

وفي حيرة قلبي واخد جايزة

جايزة سوء استعمال