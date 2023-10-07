فن ومشاهير

نسخة طبق الأصل.. محمود ماجد شقيق هشام ماجد في إحتفالات نصر أكتوبر تحت رعاية مجلس العائلات والقبائل

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القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت منذ قليل فعاليات  إحتفالات بذكري أكتوبر  في قرية سما  بمدينة العريش تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية.

 

 

فعاليات حفل إحتفالات بذكري أكتوبر

و حرص عدد من الفنانين والفنانات على الإحتفال بذكري العبور “ ذكري السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣” وكان من أبرز هولاء الفنانين الفنان تامر مجدي ومحمود ماجد شقيق الفنان هشام ماجد، والفنانة هايدي موسي والتي قدمت فقرة من فقرات الحفلة والفنان منذ رياحنة والذي ظهر بمظهر مختلف بالجلباب والملابس البدوية والفنانة صفاء جلال والفنانة هبة عبد الغني والفنانة إيمي  الجندي  و المطربة روتانا سليم  و الفنان إسماعيل فرغلي والفنان علاء مرسي والفنان رامي صبري والذي قدم فقرة من فقرات  حفل إحتفالات بذكري أكتوبر.

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نجوم الفن في إحتفالات بذكري أكتوبر 
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نجوم الفن في إحتفالات بذكري أكتوبر 
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منذر رياحنة 
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منذر رياحنة 
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نجوم الفن في إحتفالات بذكري أكتوبر 
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نجوم الفن في إحتفالات بذكري أكتوبر 
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نجوم الفن في إحتفالات بذكري أكتوبر 
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نجوم الفن في إحتفالات بذكري أكتوبر 
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محمود ماجد شقيق هشام ماجد 
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محمود ماجد شقيق هشام ماجد 
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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