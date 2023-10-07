رامي صبري يشكر مجلس القبائل والعائلات المصرية وجمهوره في العريش (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان رامي صبري في اليوبيل الذهبي الذي أقيم مساء أمس السادس من أكتوبر وذلك للاحتفال بالذكري الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

رامي صبري

وحرص رامي صبري على توجيه الشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية، وأيضًا قد وجه الشكر لجمهوره في العريش وعبر عن سعادته أنه متواجد ويقوم بالغناء في اليوبيل الذهبي لإحتفالات نصر أكتوبر المجيد، وأنه سعيد لتواجده بمدينة العريش.

رامي صبري

ما هي تفاصيل احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر ؟

وقد ضم الحفل حضور عدد من نجوم الفن، وإحياء عدد من الفنانين لفقرات الحفل منهم رامي صبري، هايدي موسى بجانب عدد من الفرق الفنية بالعريش وفناني سيناء.

وتشمل الإحتفالية مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرسمية والشعبية، مثل العروض العسكرية والمواكب والاحتفالات الثقافية والفنية. يتم تزيين الشوارع والساحات بالأعلام المصرية والزينة، ويتم تنظيم عروض الألعاب النارية التي تضيء السماء في ليلة الاحتفال.

وتعد احتفالية العريش جزءًا من الاحتفالات الوطنية الكبرى في مصر، حيث يجتمع الناس من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في هذه الفعاليات والاحتفال بالإنجاز الوطني الكبير الذي حققه الجيش المصري والشعب المصري في حرب أكتوبر.

ما هي آخر أعمال الفنان رامي صبري ؟

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد طرح النجم رامي صبري ثاني أغنيات صيف 2023 بعنوان «كعبك علي»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتخطت الأغنية حاجز الـ 2 مليون و900 ألف مشاهدة، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي.