وفاء عامر تشيد بحكاية "ألفريدو".. وأحمد فهمي يعلق (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - أشادت الفنانة وفاء عامر، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بحكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب" حيث نشرت بوستر الحكاية وعلقت عليه قائلة: "ياريت كل اللي ما شاهد حكاية الفريدو يتفرج، ايه العظمة دي بجد".

ورد عليها الفنان أحمد فهمي في خاصية التعليقات بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "أحلي واحدة في العالم".

منشور وفاء عامر

ما هي تفاصيل حكاية "الفريدو" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن حكاية "الفريدو" هي أولي حكايات المسلسل وهذه الحكاية كانت تناقش مرض الزهايمر وكيفية تأثيره على حياة المريض وأسرته في إطار درامي اجتماعي، حكاية الفريدو، بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

وتدور أحداث المسلسل حول فريد الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، وعلى الجانب الآخر تظهر سوسو التي تمتلئ حياتها بالأسرار وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهم.

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟

مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب".

وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.

ما هي آخر أعمال الفنانة وفاء عامر ؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر كان مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 في مسلسل حضرة العمدة، وتدور أحداث مسلسل "حضرة العمدة" حول "صفية عارف الفارس" والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه "صفية" انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

وضع الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل الموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب