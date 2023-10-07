تامر حسني عن أغنية "لينا حياة بعدين": "من أحلى الأغاني اللي قدمتها"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر نجم الجيل تامر حسني، عن حبه لأغنية "لينا حياة بعدين" الذي طرحها منذ 3 سنوات وهي كانت تتر مسلسل "مدرسة الحب 3".

ونشر تامر عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" لينك الإستماع إلى الأغنية عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

وعلق عليها قائلًا: "أغنية لينا حياة بعدين من أحلي الأغاني اللي قدمتها وكان نفسي تأخذ حظها أكثر من كدة، يا تري تعرفوها ؟".

منشور تامر حسني

والجدير بالذكر أن أغنية "لينا حياة بعدين" هي من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي.

ماذا تقول كلمات أغنية "لينا حياة بعدين" ؟

حبك كان فرحة قلبي وأحلى ما فيه

حضنك

كان هو الحضن اللي مدفيه

اللي انا عيشته معاك يا حبيبي

هعيش إزاي بعديك

حبيبي ودعت ليه

أيامي راحت معاك

أحلامي والدنيا إيه

وهعيشها تاني لمين

حبيبي رجعني ليه

لو باقي بالله عليك

تعالى بناديك

وغناي صوته حزين

يا فراق

أرجوك ريحني بموت وياك

يا فراق

اشمعني حبيبي خدتو معاك

قولي نهايتك فين عشان أستنى حبيبي هناك

وآه قولو أنا بعده نسيت أنا مين أنا مين

ووعده

هيعيش لسنين وسنين وسنين

ولو في الدنيا ما كنتش ليَّا

لينا حياة بعدين

حبيبي ودعت ليه

أيامي راحت معاك

أحلامي والدنيا إيه

وهعيشها تاني لمين

حبيبي رجعني ليه

لو باقي بالله عليك

تعالى بناديك

وغناي صوته حزين

حبيبي ودعت ليه

أيامي راحت معاك

أحلامي والدنيا إيه

وهعيشها تاني لمين

حبيبي رجعني ليه

لو باقي بالله عليك

تعالى بناديك

وغناي صوته حزين

ما هي آخر أعمال تامر حسني السينمائية ؟

وفي سياق منفصل يذكر أن فيلم "تاج" هو آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.

ما هي آخر أعمال تامر حسني الغنائية؟

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد نجح نجم الجيل تامر حسني في الحفاظ على صدارة يوتيوب واحتلال التريند بكليب "حوا" وحقق نسب مشاهدة عالية نحو 11 مليون مشاهدة، وحصل على إشادة كبيرة من الجمهور.

وتعد أغنية حوا هى الأغنية الثالثة من ألبوم الصيف هرمون السعادة وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله ومكساج مودي منير والكليب من إخراج تامر حسني.