إيساف يخطف الأنظار بأحدث إطلالة له بحفل العريش

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع النجم إيساف أن يلفت انتباه الحاضرين بأحدث إطلالة له، حيث ظهر ببدلة كلاسيكية سوداء اللون.

وحرص على توجيه رسالة شكر وتقدير لأهل العريش ومشاركة صورة له وشخص آخر من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:."عايز أشكر كل أهالينا أهالي العريش على حسن الضيافة وجودنا على أرض العريش ٦ أكتوبر يأكد للعالم كله ان مصر بلد الأمن والأمان، مجلس القبائل والعائلات المصرية أيد واحدة وطن واحد قوتنا في وحدتنا".

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور.

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والاعلامي أبرز هم إيساف، وليد سامي، إلهام عبد البديع، تامر مجدي ورامي صبري، وهايدي موسى، وغيرهم



آخر أعمال إيساف



والجدير بالذكر آخر أعمال النجم إيساف أغنية "شكرا"

تفاصيل أغنية شكرا؟

والاغنية من كلمات فاروق الشامي والملحن وليد سامي وتوزيع محمد حريقة، وأخرج الفيديو كليب المخرج مروان مصطفى.

و أغنية "قلبها"، التي تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب "، والأغنية من كلمات رمضان محمد وألحان محمد جمال وتوزيع موسيقي محمود صبري، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

