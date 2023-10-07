نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية بسنت شوقي في مسلسل "العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة بسنت شوقي حاليًا حالة من الإنتعاشة الفنية، حيث يعرض لها حاليًا في السينما فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" بجانب عرض مسلسل “نصي الثاني”عبر شاهد، كما تعاقدت على المشاركة في مسلسل “العودة”لمحمد فراج، وتقدم خلاله شخصية صعيدية وهي رئيس الوحدة المحلية.

قصة مسلسل "العودة"



وتدور أحداث المسلسل في إطار صعيدي اجتماعي ويعيش شريف سلامة خلال الأحداث في قصة حب مع تارا عماد، ويناقش المسلسل قضية هامة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامي آخر خاص بالقاهرة، وينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ومكون من 30 حلقة.



من هم أبطال مسلسل “العودة”؟



ومسلسل العودة من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبد العضظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، والمسلسل من انتاج شركة أروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

من هم أبطال مسلسل “نصي التاني”؟



وفي سياق آخر، يشارك فس بطولة مسلسل “نصي التاني” علي ربيع، محمود البزاوي، سلوى عثمان، محمد محمود، وعدد من النجوم كضيوف شرف أبرزهم وفاء عامر، ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد الجنايني، والعمل تدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي والعمل ينتمى لنوعية أعمال العشر حلقات.

ما هي آخر أعمال بسنت شوقي؟

ويذكر أن آخر أعمال بسنت شوقي هي ظهورها كضيفة شرف في فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" الذي يعرض حاليًا في دور العرض، وتدور أحداث الفيلم في دراما كوميديا سوداء، ويحكي خلاله قصة شخص يدعى حسن حارس الأمن، وهو يعيش حياة فقيرة مع والدته، يرغب في السفر خارج البلاد وذلك عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات مباريات كأس العالم في دول أوروبا، ولكنه يقرر أن يتظاهر بأنه لاعبا ضعيف البصر، ويلتقي في هذه الرحلة بعدد من الشخصيات والفتيات منها صحفية شابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم تحديدًا بحسن.



من هم أبطال فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"؟





الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي