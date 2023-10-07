نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024..تعرف على شخصية سمية الخشاب في "بـ 100 راجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحضر سمية الخشاب مسلسل جديد بعنوان "بـ 100 راجل"، وتقدم خلال الأحداث شخصية سيدة تعمل كسائقة ميكروباص، وهى فتاة شعبية تدعى "غالية"، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع أبطال العمل، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

مشاركة سمية الخشاب في مسلسل “أرواح خفية”

وأعربت الفنانة سمية الخشاب في تصريحات صحفية لها عن سعادتها الكبيرة بدورها في مسلسلها الجديد " أرواح خفيه"،التي انتهت من تصويره أمس، ويناقش المسلسل المشاكل التي يتعرض لها التلاميذ بالمدرسة والمؤامرات والمشاكل التي يتعرضون لها.

ما هي ملامح شخصية سمية الخشاب بالمسلسل؟

وقالت سمية الخشاب أنها تجسد لأول مرة خلال الأحداث دور مدرسة أطفال في مسلسل “أرواح خفية”، وأنها سعيدة بالدور وبالأطفال الذين كانوا معها، والتي اكتشفت أن لديهم قدرات غير عادية.

قصة مسلسل أرواح خفيفة





وتدور أحداثه حول المدرسة لارا (سمية الخشاب) التي تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى كامب وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت انا هناك سر متعلق بالمدرسة التي تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.



من هم أبطال مسلسل “أرواح خفيفة"؟





مسلسل "أرواح خفية" بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود،نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، حسن عيد، إكرامي هجرس، ولاء سلام، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مهندس صوت احمد الزيادي، مخرج منفذ محمود رضا، إشراف عام على الإنتاج مينا المصري، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، والمسلسل اخراج ابرام نشأت.



ما هي آخر أعمال سمية الخشاب؟

وفى سياق آخر، عرض مؤخرًا لـ سمية الخشاب مسرحية "كازينو بديعة"، التي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، والعرض تأليف أحمد الابياري واخراج طارق الإبياري وهو عرض استعراضى غنائى، وشارك في البطولة أحمد فتحي، إدوارد علاء مرسي، إنجي وجدان، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم،الاستعراضات عاطف عوض