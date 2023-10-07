نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم منة شلبي.. نجوم خارج دراما رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أكثر من فنان، خلال الفترة الماضية غيابهم عن المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل، ولعل أبرز الغائبين عن المشاركة في 2024، منى زكي، محمد رمضان، ومنة شلبي التي في الفترة الحالية بالتحضير لأعمالها السينمائية الجديدة



تعاقدت الفنانة منة شلبي على بطولة فيلم "سارة وعلي"، ومن أن يبدأ صناع الفيلم في تصوير مشاهدهم بالعمل في نهاية شهر أكتوبر المقبل، ويجسد أحمد داود خلال العمل شخصية شاب يدعى “مهند” يقع في حب منة شلبي.

من هم أبطال فيلم “سارة وعلي”؟

يشارك بالعمل عدد من النجوم منهم منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث تعيش منة شلبي قصة حب مع أحمد داود خلال الأحداث.

آخر أعمال منة شلبي



يذكر أن آخر أعمال منة شلبي مسلسل "تغيير جو" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي 2023، حيث جسدت خلاله شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات إجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير حياتها تمامًا عندما تضطر للسفر إلي خالتها في لبنان لإتمام إجراءات بيع بيت العائلة، حيث تقع شريفة في ورطة غير متوقعة، وتتحول رحلتها القصيرة لبيروت إلى مغامرة غير معروف نهايتها ومليئة بالمفاجئات التي تؤثر فيها وتفتح اعينها على إختيارات حياتية مختلفة عما إعتادت عليه، خاصة حين تتعرف على أستاذ التاريخ "إياد نصار" الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات والقصص الإجتماعية بطريقة جذابة وشيقة.



أبطال مسلسل "تغيير جو"



مسلسل " تغيير جو"، بطولة ميرفت أمين، أحمد مالك، شيرين، صالح بكري، عصام عمر وآخرين تأليف منى الشيمي ومحمد مجدي أمين وإخراج مريم أبوعوف.